«Краснодар» вырвался в лидеры РПЛ после победы над «Спартаком»

Дата публикации: 10-08-2026 11:09

«Краснодар» сохранил стопроцентный результат в чемпионате России. В третьем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде обыграла московский «Спартак» со счетом 2:1.

Все три гола на «Лукойл Арене» зрители увидели в стартовые 11 минут. Уже на третьей минуте Манфред Угальде вывел красно-белых вперед. Ответ «Краснодара» последовал почти сразу — на шестой минуте Лукас Оласа восстановил равновесие.

Еще через пять минут гости забили второй мяч. Жоау Батчи воспользовался моментом и установил счет 2:1, который в итоге сохранился до финального свистка. Главным арбитром встречи работал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мирлинд Даку, недавно пополнивший состав «Спартака», появился на поле во втором тайме. Нападающий вышел на 68-й минуте, но отметиться голевым действием не сумел.

После трех туров у «Краснодара» девять очков. Команда единолично возглавила таблицу РПЛ. «Спартак» с шестью баллами занимает третью строчку.

Следующую игру краснодарцы проведут 16 августа в гостях против «Балтики». «Спартак» днем ранее примет «Ахмат».