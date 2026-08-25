«ПСЖ» посвятил Сафонову публикацию после матча с «Ренном»

Дата публикации: 25-08-2026 13:45

«ПСЖ» отдельно отметил действия российского вратаря Матвея Сафонова после первого матча команды в новом сезоне Лиги 1. Парижский клуб опубликовал в социальных сетях подборку эпизодов с участием голкипера.

В ролике собраны моменты из встречи с «Ренном», завершившейся результативной ничьей — 2:2. При этом внимание пресс-службы «ПСЖ» привлекли эпизоды, в которых Сафонов активно действовал за пределами собственной штрафной площади.

«Сафонов помогает команде и за пределами своей штрафной», — говорится в публикации французского клуба.

В матче с «Ренном» 27-летний российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. За игру Сафонов пропустил два мяча, однако команда смогла уйти от поражения после неудачного начала встречи.

Для российского вратаря этот матч стал очередным появлением в составе «ПСЖ» в начале сезона. Ранее Сафонов вместе с парижанами выиграл Суперкубок УЕФА — 2026. В финальной встрече французский клуб оказался сильнее «Астон Виллы» со счётом 2:1.

Ещё один трофей «ПСЖ» упустил. В матче за Суперкубок Франции парижане уступили «Лансу» — 0:1.

Теперь «ПСЖ» продолжит выступление в чемпионате Франции. После ничьей с «Ренном» команда будет готовиться к следующему матчу Лиги 1, в котором ей предстоит сыграть с «Лиллем» 28 августа.