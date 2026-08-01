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«Ливерпуль» заплатит за Баркола €125 млн и ещё €20 млн бонусами

Дата публикации: 30-08-2026 00:40

 

«Ливерпуль» завершил сделку по переходу нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола. Мерсисайдский клуб договорился с парижанами о трансфере 23-летнего французского футболиста, сообщает The Athletic.

Фиксированная сумма сделки составит €125 млн. Ещё €20 млн «Ливерпуль» сможет выплатить в виде бонусов, поэтому при выполнении всех условий общая стоимость перехода достигнет €145 млн.

В ближайшие 24 часа Баркола должен пройти медицинское обследование. После этого француз подпишет с английским клубом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Баркола был одним из основных игроков «ПСЖ». Он провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с парижским клубом было рассчитано до лета 2028 года, однако «ПСЖ» согласился отпустить нападающего за крупную компенсацию.

По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Баркола составляет €90 млн. Таким образом, фиксированная сумма его перехода в «Ливерпуль» окажется на €35 млн выше этой отметки, а с учётом возможных бонусов разница увеличится до €55 млн.

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