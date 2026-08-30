Лондонский «Челси» одолел «Брайтон» в матче 2-го тура АПЛ

Дата публикации: 30-08-2026 18:42

«Челси» одержал победу над «Брайтоном энд Хоув Альбион» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 4:3.

Хозяева начали встречу максимально активно и уже на четвёртой минуте открыли счёт. Отличился полузащитник Ромео Лавиа.

Спустя десять минут «Челси» увеличил преимущество. На 14-й минуте мяч в ворота «Брайтона» отправил Педру Нету. Ещё один гол лондонцы забили в середине первого тайма — на 32-й минуте отличился Жоао Педро.

Гости ответили практически сразу. На 35-й минуте Малик Ялькуе сократил отставание «Брайтона» до двух мячей.

После перерыва команды продолжили обмениваться голами. На 63-й минуте Жоао Педро неожиданно оказался автором автогола, позволив гостям приблизиться к сопернику. Однако «Челси» сумел вновь увеличить разницу в счёте.

На 74-й минуте Коул Палмер поразил ворота «Брайтона» и сделал счёт 4:2. Последнее слово осталось за гостями: уже в компенсированное время, на 90+6-й минуте, Паскаль Грос забил третий мяч своей команды.

Отыграться «Брайтону» уже не удалось. «Челси» удержал преимущество и записал в актив победу в результативной встрече.

В следующем туре лондонцы 6 сентября на выезде встретятся с «Арсеналом». «Брайтон» днём ранее, 5 сентября, примет «Лидс Юнайтед».