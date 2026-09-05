«Ростов» забил трижды за восемь минут и уверенно обыграл «Факел»

Дата публикации: 05-09-2026 22:36

«Ростов» взял верх над воронежским «Факелом» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. На «Ростов Арене» хозяева забили три мяча во втором тайме и завершили встречу победой со счётом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой из Люберец.

Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва игра резко изменилась. «Ростову» потребовалось всего несколько минут, чтобы создать комфортный задел.

На 56-й минуте Алексей Миронов открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Уже через три минуты преимущество ростовской команды стало двукратным. Константин Кучаев отличился на 59-й минуте и сделал счёт 2:0.

«Факел» не успел прийти в себя после второго пропущенного мяча, как оказался в ещё более тяжёлом положении. На 64-й минуте Умар Сако поразил ворота воронежцев, доведя разницу до трёх голов.

Гости смогли ответить лишь в концовке встречи. На 89-й минуте Александр Кокшаров забил единственный мяч «Факела», однако времени на полноценный камбэк уже не оставалось. Финальный свисток зафиксировал победу «Ростова» — 3:1.

После шести сыгранных матчей чемпионата России ростовская команда набрала восемь очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Факел» продолжает испытывать серьёзные проблемы на старте сезона: воронежцы имеют всего два балла и находятся на последней строчке.

В следующем туре «Факел» 12 сентября проведёт домашний матч с калининградской «Балтикой». «Ростов» сыграет 13 сентября на выезде против московского «Спартака».