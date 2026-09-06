«Аякс» уступил ПСВ на своём поле и остался на пятом месте

Дата публикации: 06-09-2026 00:52

ПСВ одержал победу над «Аяксом» в матче чемпионата Нидерландов. Встреча состоялась в Амстердаме и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Команда из Эйндховена очень быстро открыла счёт. Уже на пятой минуте ПСВ организовал результативную атаку, которую точным ударом завершил Рикардо Пепи. Хозяевам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после пропущенного мяча.

На 23-й минуте «Аякс» восстановил равновесие. Толуваласе Арокодаре получил возможность завершить атаку и не промахнулся — 1:1.

Однако перед самым перерывом ПСВ снова вышел вперёд. Лутшарель Геертрейда поразил ворота амстердамской команды и отправил гостей в раздевалку с преимуществом.

Во второй половине встречи «Аякс» пытался изменить ситуацию и отыграться. Амстердамцы проводили атаки, но довести их до второго гола не смогли. ПСВ, в свою очередь, сумел сохранить контроль над результатом.

Окончательно вопрос о победителе был снят уже в компенсированное время. Эсмир Байрактаревич забил третий мяч гостей и установил окончательный счёт — 3:1.

ПСВ продолжает уверенно выступать в чемпионате и после этой победы набрал 13 очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице. «Аякс» имеет семь баллов и располагается на пятой строчке.