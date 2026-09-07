«Эспаньол» сравнял счёт в самой концовке встречи с «Севильей»

Дата публикации: 07-09-2026 00:34

«Эспаньол» избежал домашнего поражения от «Севильи» в четвёртом туре испанской Ла Лиги. Команды встретились на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне, а итоговый счёт — 1:1. Главным арбитром матча был Мигель Сесма Эспиноса.

События на поле долго не приносили голов, однако на 56-й минуте ситуация для гостей осложнилась. Защитник «Севильи» Аруна Санганте получил красную карточку, после чего андалусийцам пришлось продолжать матч в меньшинстве.

Несмотря на численное преимущество хозяев, «Эспаньол» не сумел быстро воспользоваться ситуацией. Более того, именно «Севилья» ближе к окончанию встречи нашла возможность для взятия ворот.

На 86-й минуте нападающий гостей Лукас Стассин отправил мяч в сетку и вывел свою команду вперёд. До завершения основного времени «Эспаньолу» оставалось совсем немного, чтобы спасти хотя бы одно очко.

Однако развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+8-й минуте Маркос Фернандес сумел сравнять счёт. Гол форварда хозяев стал последним результативным эпизодом встречи и позволил «Эспаньолу» уйти от поражения.

В результате «Севилья», игравшая значительную часть второго тайма вдесятером, не удержала минимальное преимущество. После четырёх матчей команда имеет семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Эспаньола» четыре очка и 13-я позиция.

В следующем туре «Севилья» сыграет 11 сентября дома с «Валенсией». «Эспаньол» на следующий день отправится в гости к «Осасуне».