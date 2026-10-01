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Эштрела - Каза Пия 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
24 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Эштрела
Каза Пия

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Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
20.03.2026Португалия — Примейра27-й турЭштрела4 : 0Каза Пия
01.11.2025Португалия — Примейра10-й турКаза Пия3 : 5Эштрела
09.02.2025Португалия — Примейра21-й турКаза Пия1 : 0Эштрела
31.08.2024Португалия — Примейра4-й турЭштрела0 : 1Каза Пия
08.03.2024Португалия — Примейра25-й турЭштрела3 : 1Каза Пия
08.10.2023Португалия — Примейра8-й турКаза Пия0 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Морейренсе88
12 Маритиму88
13 Фамаликан87
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш85
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эштрела
0%
Ничья
0%
Каза Пия
0%

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