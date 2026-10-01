Эштрела - Каза Пия 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
24 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Эштрела
Амадора
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|20.03.2026
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Морейренсе
|8
|8
|12
|Маритиму
|8
|8
|13
|Фамаликан
|8
|7
|14
|Риу Аве
|8
|7
|15
|Витория Гимарайнш
|8
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков