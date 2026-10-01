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Витебск - МЛ Витебск 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Витебск
МЛ Витебск

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Составы команд
Витебск
Витебск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
13.06.2026Беларусь — Высшая лига11-й турМЛ Витебск1 : 2Витебск
26.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турВитебск0 : 1МЛ Витебск
31.05.2025Беларусь — Высшая лига11-й турМЛ Витебск2 : 0Витебск
21.06.2022Кубок Беларуси1/16 финалаМЛ Витебск2 : 3 ДВВитебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2453
2
Лига конференций
Динамо Мн2452
3
Лига конференций
Ислочь2449
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2543
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2634
9 Торпедо-БелАЗ2533
10 Славия-Мозырь2528
11 Барановичи2628
12 Арсенал Дз2523
13 БАТЭ2521
14
Стыковая зона
Белшина2421
15
Зона вылета
Днепр М2519
16
Зона вылета
Нафтан2517
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витебск
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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