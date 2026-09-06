«Малага» и «Леванте» не забили ни одного мяча в четвёртом туре Ла Лиги

Дата публикации: 06-09-2026 21:58

«Малага» и «Леванте» завершили матч четвёртого тура Ла Лиги без забитых мячей. Встреча, состоявшаяся в воскресенье, закончилась со счётом 0:0, хотя хозяева имели возможность открыть счёт ещё в начале игры.

Первый опасный эпизод возник уже на девятой минуте. В ворота «Леванте» был назначен пенальти, к исполнению которого подошёл нападающий «Малаги» Чупе. Однако форвард не сумел воспользоваться предоставленным шансом и не реализовал одиннадцатиметровый удар.

После этого команды продолжили действовать достаточно осторожно. В первом тайме ни одной из сторон не удалось надолго завладеть инициативой и создать серьёзную угрозу у чужих ворот. До перерыва зрители так и не увидели голов, а наиболее заметным моментом остался нереализованный пенальти хозяев.

Во второй половине встречи характер игры практически не изменился. «Малага» пыталась найти возможность для результативной атаки, тогда как «Леванте» сосредоточился на надёжных действиях в обороне. Несмотря на отдельные попытки хозяев обострить ситуацию, до реального взятия ворот дело не дошло.

В концовке «Малага» заметно прибавила и пошла вперёд большими силами. Хозяева попытались организовать давление на оборону соперника и провести финальный штурм, рассчитывая вырвать победу на последних минутах. Тем не менее «Леванте» выдержал этот отрезок встречи, сохранил концентрацию и не позволил сопернику забить.

В итоге команды разделили очки. «Малага» наверняка будет сожалеть об упущенной возможности, поскольку ещё на девятой минуте получила шанс выйти вперёд с пенальти. «Леванте», в свою очередь, сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и завершил матч результативным счётом 0:0.



