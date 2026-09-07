«Ювентус» избежал домашнего поражения от «Милана» благодаря голу в концовке

Дата публикации: 07-09-2026 00:31

«Ювентус» и «Милан» завершили очную встречу третьего тура Серии А сезона-2026/2027 вничью. В Турине команды обменялись голами во втором тайме, а окончательный результат установился уже после завершения основного времени — 1:1.

На протяжении первой половины матча счёт оставался неизменным. «Ювентусу» и «Милану» не удалось воплотить свои возможности в забитые мячи, поэтому на перерыв соперники отправились при нулевом результате.

После возобновления игры ситуация изменилась. «Милан» сумел открыть счёт на 69-й минуте. Альфаджо Сиссе оказался в нужном месте в нужный момент и поразил ворота туринского клуба. Гости получили преимущество, которое сохраняли вплоть до последних минут.

Хозяевам пришлось идти вперёд в попытке избежать поражения перед своими болельщиками. «Ювентус» продолжал атаковать и всё-таки добился своего уже в компенсированное ко второму тайму время.

Когда основное время матча практически истекло, Федерико Гатти отправил мяч в ворота «Милана». Гол защитника был забит на 90+2-й минуте и стал последним в этой встрече. Таким образом, команда из Турина успела сравнять счёт буквально перед финальным свистком главного арбитра Маурицио Мариани из Рима.

Итоговый результат — 1:1. «Милан» после трёх проведённых встреч имеет семь очков и занимает третью строчку чемпионата Италии. У «Ювентуса» также семь очков, однако туринский клуб находится на четвёртом месте в турнирной таблице.