Атлетико М - Депортиво 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
24 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Депортиво
Ла-Корунья
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|11
|нп
|Адемола Лукман
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|19
|пз
|Луисми Крус
|8
|пз
|Диего Вильярес
|21
|пз
|Марио Сориано
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|32
|нп
|Бил Нсонго
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Антонио Идальго Морилья
История личных встреч
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|02.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|25.09.2016
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|12.03.2016
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 0
|30.10.2015
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|18.04.2015
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|30.11.2014
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 0
|05.05.2013
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Райо Вальекано
|8
|9
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Атлетик Б
|8
|9
|16
|Эспаньол
|9
|8
|17
|Расинг
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
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