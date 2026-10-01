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Атлетико М - Депортиво 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
24 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетико М
Депортиво

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Депортиво
Ла-Корунья
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17СловакиязщДавид Ганцко
14ИспаниязщМаркос Льоренте
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзПабло Барриос
23ДанияпзМортен Юльманн
11НигериянпАдемола Лукман
7Южная КореянпЛи Кан Ин
19АргентинанпХулиан Альварес
10ИспаниянпАлекс Баэна
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
15ИспаниязщМигель Лоурейро
20УругвайзщХосе Хименес
12ИталияпзДжакомо Квальята
19ИспанияпзЛуисми Крус
8ИспанияпзДиего Вильярес
21ИспанияпзМарио Сориано
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
32КамеруннпБил Нсонго
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
История личных встреч
13.01.2026Кубок Испании1/8 финалаДепортиво0 : 1Атлетико М
01.04.2018Испания - Примера30-й турАтлетико М1 : 0Депортиво
04.11.2017Испания - Примера11-й турДепортиво0 : 1Атлетико М
02.03.2017Испания - Примера25-й турДепортиво1 : 1Атлетико М
25.09.2016Испания - Примера6-й турАтлетико М1 : 0Депортиво
12.03.2016Испания - Примера29-й турАтлетико М3 : 0Депортиво
30.10.2015Испания - Примера10-й турДепортиво1 : 1Атлетико М
18.04.2015Испания - Примера32-й турДепортиво1 : 2Атлетико М
30.11.2014Испания - Примера13-й турАтлетико М2 : 0Депортиво
05.05.2013Испания - Примера34-й турДепортиво0 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Леванте910
12 Райо Вальекано89
13 Хетафе99
14 Вильярреал99
15 Атлетик Б89
16 Эспаньол98
17 Расинг98
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Атлетико М
100%
Ничья
0%
Депортиво
0%

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