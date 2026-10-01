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Виллем II - Камбюр 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
24 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Виллем II
Камбюр

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Составы команд
Виллем II
Тилбург
Камбюр
Леуварден
История личных встреч
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турКамбюр1 : 1Виллем II
10.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турВиллем II1 : 3Камбюр
21.04.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турКамбюр1 : 1Виллем II
06.12.2015Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турВиллем II3 : 0Камбюр
17.05.2015Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турКамбюр1 : 2Виллем II
02.11.2014Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турВиллем II1 : 1Камбюр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс911
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар96
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
Камбюр
0%

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