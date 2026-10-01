АДО Ден Хааг - Херенвен 24 Октября прямая трансляция
24 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|06.03.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|28.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|22.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|03.11.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|09.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 3
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 1
|17.04.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|26.08.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 2
|14.01.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|24.09.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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