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АДО Ден Хааг - Херенвен 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Кёйк, Нидерланды);
АДО Ден Хааг
Херенвен

Стартовый состав
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
06.03.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турХеренвен3 : 0АДО Ден Хааг
28.11.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАДО Ден Хааг1 : 1Херенвен
22.02.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен2 : 2АДО Ден Хааг
03.11.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турАДО Ден Хааг1 : 1Херенвен
09.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАДО Ден Хааг2 : 3Херенвен
29.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХеренвен1 : 1АДО Ден Хааг
17.04.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турХеренвен2 : 0АДО Ден Хааг
26.08.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАДО Ден Хааг1 : 2Херенвен
14.01.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турХеренвен2 : 0АДО Ден Хааг
24.09.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАДО Ден Хааг0 : 3Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс911
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар96
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
Херенвен
0%

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