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Ланс - Париж 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Ланс
Париж

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Ланс
Ланс
Париж
Париж
40 Франция вр Робен Риссер
32 Франция зщ Киллиан Антонио
6 Австрия зщ Самсон Байду
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
10 Франция пз Флорьян Товен
23 Саудовская Аравия пз Сауд Абдулхамид
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
21 Мали пз Амаду Айдара
29 Хорватия пз Франьо Иванович
11 Франция нп Одсонн Эдуар
1 Германия вр Кевин Трапп
17 Франция зщ Адама Камара
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
42 Италия зщ Диего Коппола
6 Бразилия зщ Отавио
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
20 Франция пз Максим Лопес
7 Франция пз Пабло Пажи
10 Алжир пз Илан Кеббаль
27 Нигерия пз Мозес Саймон
9 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Франция Янник Каюзак
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
14.02.2026 Франция — Лига 1 22-й тур Париж0 : 5Ланс
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ланс2 : 1Париж
02.03.2020 Франция - Лига 2 27-й тур Париж0 : 2Ланс
28.09.2019 Франция - Лига 2 9-й тур Ланс2 : 1Париж
21.05.2019 Франция - Лига 2 1-й тур Париж1 : 1 4 : 5Ланс
03.03.2019 Франция - Лига 2 27-й тур Париж2 : 0Ланс
28.09.2018 Франция - Лига 2 9-й тур Ланс0 : 0Париж
30.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 36-й тур Ланс1 : 0Париж
08.12.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 18-й тур Париж2 : 2Ланс
23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Ланс0 : 0 6 : 7Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ланс710
9 Марсель79
10 Брест79
11 Тулуза79
12 Осер79
13 Ницца78
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Париж
0%

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