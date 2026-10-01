Ланс - Париж 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
24 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ланс
Ланс
Париж
Париж
|40
|вр
|Робен Риссер
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|10
|пз
|Флорьян Товен
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|21
|пз
|Амаду Айдара
|29
|пз
|Франьо Иванович
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Отавио
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|9
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|14.02.2026
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 5
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|02.03.2020
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|0 : 2
|28.09.2019
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|2 : 1
|21.05.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|1 : 1 4 : 5
|03.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 0
|28.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 0
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 36-й тур
|1 : 0
|08.12.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 18-й тур
|2 : 2
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 6 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ланс
|7
|10
|9
|Марсель
|7
|9
|10
|Брест
|7
|9
|11
|Тулуза
|7
|9
|12
|Осер
|7
|9
|13
|Ницца
|7
|8
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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