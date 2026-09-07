«Балтика» уступила «Локомотиву» в 7-м туре РПЛ

Дата публикации: 07-09-2026 00:28

Московский «Локомотив» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Ростех Арена» завершилась минимальным преимуществом гостей — 1:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт. Игра проходила в равной борьбе, а судьба трёх очков решилась лишь в концовке. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв из Москвы не зафиксировал ни одного гола в течение первых 84 минут матча.

Развязка наступила на 85-й минуте. Андрей Мостовой сумел поразить ворота «Балтики» и вывел «Локомотив» вперёд. Забитого мяча оказалось достаточно, чтобы железнодорожники сохранили минимальное преимущество до финального свистка и увезли из Калининграда три очка.

Таким образом, «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0, а единственным автором гола стал Мостовой. «Балтика» не смогла ответить на результативную атаку москвичей и осталась без набранных очков в этой встрече.

После завершения матча на счету калининградской команды осталось 10 очков. «Балтика» занимает седьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Локомотив» имеет шесть очков и располагается на 13-й позиции.

В следующем туре обе команды проведут матчи 12 сентября. «Балтика» сыграет на выезде с «Факелом», а московский «Локомотив» отправится в Санкт-Петербург, где встретится с «Зенитом».