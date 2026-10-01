Рубин - Крылья Советов 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
24 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Франк Артига
|Сергей Александрович Булатов
История личных встреч
|11.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 0
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|05.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|04.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|14.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|11
|13
|8
|Оренбург
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|11
|6
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