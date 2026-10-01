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Рубин - Крылья Советов 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
24 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Рубин
Крылья Советов

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Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
РоссияСергей Александрович Булатов
История личных встреч
11.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Рубин2 : 0Крылья Советов
22.03.2026Мир Российская Премьер-лига22-й турКрылья Советов0 : 0Рубин
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турРубин2 : 0Крылья Советов
05.04.2025Мир Российская Премьер-лига23-й турКрылья Советов1 : 1Рубин
13.09.2024Мир Российская Премьер-лига8-й турРубин0 : 2Крылья Советов
04.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Рубин2 : 2Крылья Советов
14.04.2024Мир Российская Премьер-лига24-й турКрылья Советов2 : 0Рубин
18.08.2023Мир Российская Премьер-лига5-й турРубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиРубин0 : 1Крылья Советов
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1113
8 Оренбург1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Крылья Советов
0%

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