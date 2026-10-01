Наполи - Рома 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
24 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
|1
|вр
|Алекс Мерет
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
|15
|пз
|Мартен де Рон
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|14
|нп
|Дониэлл Мален
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|15.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 1
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Комо
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Кальяри
|7
|13
|8
|Ювентус
|7
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Торино
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Сассуоло
|7
|8
|14
|Монца
|7
|7
|15
|Болонья
|7
|5
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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