22:27 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Наполи - Рома 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
24 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Наполи
Рома

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Наполи
Неаполь
Рома
Рим
1ИталияврАлекс Мерет
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
16ИспаниязщРафа Марин
17УругвайзщМатиас Оливера
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
11БельгияпзКевин Де Брёйне
21ИталиянпМаттео Политано
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
77ИталияпзЭмануэле Лулли
15НидерландыпзМартен де Рон
61ИталияпзНикколо Пизилли
18АргентинапзМатиас Соуле
4ИталияпзБриан Кристанте
14НидерландынпДониэлл Мален
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
15.02.2026Италия — Серия А25-й турНаполи2 : 2Рома
30.11.2025Италия — Серия А13-й турРома0 : 1Наполи
02.02.2025Италия — Серия А23-й турРома1 : 1Наполи
24.11.2024Италия — Серия А13-й турНаполи1 : 0Рома
28.04.2024Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 2Рома
23.12.2023Италия - Серия А17-й турРома2 : 0Наполи
29.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турНаполи2 : 1Рома
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турРома0 : 1Наполи
18.04.2022Италия - Серия А33-й турНаполи1 : 1Рома
24.10.2021Италия - Серия А9-й турРома0 : 0Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Милан715
5
Лига Европы
Комо714
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Кальяри713
8 Ювентус711
9 Наполи710
10 Торино710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Сассуоло78
14 Монца77
15 Болонья75
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Наполи
0%
Ничья
0%
Рома
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close