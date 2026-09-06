«Алавес» одержал победу над «Осасуной» в результативном матче четвёртого тура Примеры

Дата публикации: 06-09-2026 22:02

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, подарила болельщикам сразу семь голов, причём четыре из них оказались на счету хозяев поля.

Первый мяч был забит в середине тайма. На 27-й минуте «Алавес» сумел воспользоваться своей атакой: Мариано Диас отдал результативную передачу, а Лукас Бойе отправил мяч в ворота «Осасуны». Спустя девять минут хозяева развили успех. На 36-й минуте уже сам Диас отметился голом и помог команде уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

После возобновления игры «Осасуна» быстро вернулась в борьбу. Уже на 46-й минуте Анте Будимир сократил отставание гостей, однако долго сохранять интригу им не удалось. На 51-й минуте Бойе вновь оказался в центре внимания и забил свой второй гол в матче, восстановив для «Алавеса» комфортную разницу.

Будимир не собирался сдаваться и ещё раз поразил ворота хозяев, оформив дубль. После этого «Осасуна» снова получила шанс переломить ход встречи, но «Алавес» ответил очередным результативным выпадом.

На 68-й минуте Бойе завершил очередную атаку команды и оформил хет-трик. Нападающий стал главным героем встречи, трижды наказав оборону соперника. В концовке «Алавес» окончательно снял вопросы о победителе: Пабло Ибаньес забил четвёртый мяч хозяев.

Таким образом, матч завершился победой «Алавеса» со счётом 4:3. Команды провели насыщенную встречу, в которой семь забитых мячей сопровождались постоянной борьбой за преимущество. Главным действующим лицом поединка стал Бойе, записавший на свой счёт три гола.