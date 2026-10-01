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Расинг - Эспаньол 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
24 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Расинг
Эспаньол

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Эспаньол
Барселона
13ИспанияврХулен Ахирресабала
2ИспаниязщАльваро Мантилья
5ИспаниязщПабло Рамон
24ФранциязщЖануэль Белосьян
17ИспаниязщХорхе Салинас
18ИталияпзМаттео Прати
23ИспанияпзИван Мартин
20ИспанияпзСерхио Каналес
10ИспанияпзИньиго Висенте
11ИспанияпзАндрес Мартин
21МарокконпЯссир Забири
1ИспанияврАнхель Фортуньо
21ИспаниязщРохер Инохо
23МароккозщОмар Эль-Хилали
16СловениязщВанья Дркушич
5ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
8ИспанияпзЭду Эспосито
28ИспанияпзХави Эрнандес
10ИспанияпзПоль Лосано
15ИспанияпзБрайан Сарагоса
9ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
10.02.2024Испания - СегундаСегунда. 26-й турРасинг2 : 0Эспаньол
19.08.2023Испания - СегундаСегунда. 2-й турЭспаньол2 : 0Расинг
20.03.2012Испания - Примера28-й турЭспаньол3 : 1Расинг
22.10.2011Испания - Примера9-й турРасинг0 : 1Эспаньол
03.04.2011Испания - Примера30-й турЭспаньол1 : 2Расинг
14.11.2010Испания - Примера11-й турРасинг0 : 0Эспаньол
14.04.2010Испания - Примера32-й турРасинг3 : 1Эспаньол
06.12.2009Испания - Примера13-й турЭспаньол0 : 4Расинг
19.04.2009Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Расинг
23.11.2008Испания - Примера12-й турРасинг3 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Леванте910
12 Райо Вальекано89
13 Хетафе99
14 Вильярреал99
15 Атлетик Б89
16 Эспаньол98
17 Расинг98
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Расинг
0%
Ничья
0%
Эспаньол
100%

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