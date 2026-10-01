Расинг - Эспаньол 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
24 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|2
|зщ
|Альваро Мантилья
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|18
|пз
|Маттео Прати
|23
|пз
|Иван Мартин
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|11
|пз
|Андрес Мартин
|21
|нп
|Яссир Забири
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|8
|пз
|Эду Эспосито
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|10
|пз
|Поль Лосано
|15
|пз
|Брайан Сарагоса
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|10.02.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|2 : 0
|20.03.2012
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|22.10.2011
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.04.2011
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|14.11.2010
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|14.04.2010
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 1
|06.12.2009
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 4
|19.04.2009
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2008
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Райо Вальекано
|8
|9
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Атлетик Б
|8
|9
|16
|Эспаньол
|9
|8
|17
|Расинг
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
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