Утрехт - ПЕК Зволле 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
24 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
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Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|20
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|9
|18
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|17
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|Утрехт
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Спарта
|9
|9
|14
|Камбюр
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|6
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|9
|2
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