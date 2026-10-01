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Утрехт - ПЕК Зволле 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
24 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
Утрехт
ПЕК Зволле

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Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
22.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турУтрехт1 : 1ПЕК Зволле
31.08.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турПЕК Зволле0 : 2Утрехт
01.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турУтрехт1 : 0ПЕК Зволле
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турУтрехт5 : 1ПЕК Зволле
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПЕК Зволле1 : 0Утрехт
07.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турУтрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турУтрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турПЕК Зволле1 : 1Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд923
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар920
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен919
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс918
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте917
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген914
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс911
10 Эксельсиор911
11 Утрехт911
12 НЕК Неймеген910
13 Спарта99
14 Камбюр99
15 ПЕК Зволле97
16
Стыковая зона
Телстар96
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг96
18
Зона вылета
Виллем II92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Утрехт
0%
Ничья
0%
ПЕК Зволле
0%

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