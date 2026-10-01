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Шахтёр - Заря 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
24 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Шахтёр
Заря

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Составы команд
Шахтёр
Заря
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
23.04.2026Украина — Премьер-лига21-й турЗаря1 : 2Шахтёр
22.09.2025Украина — Премьер-лига6-й турШахтёр1 : 0Заря
09.05.2025Украина — Премьер-лига28-й турЗаря0 : 0Шахтёр
10.11.2024Украина — Премьер-лига13-й турШахтёр3 : 1Заря
30.10.2024Кубок Украины1/8 финалаШахтёр1 : 0Заря
22.04.2024Украина - Премьер-лига25-й турШахтёр2 : 1Заря
18.04.2024Украина - Премьер-лига10-й турЗаря1 : 3Шахтёр
24.05.2023Украина - Премьер-лига28-й турЗаря0 : 3Шахтёр
13.11.2022Украина - Премьер-лига13-й турШахтёр2 : 2Заря
15.10.2021Украина - Премьер-лига11-й турШахтёр6 : 1Заря
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье1025
2
Лига конференций
Шахтёр924
3
Лига конференций
Динамо К919
4 Металлист 1925818
5 Карпаты915
6 ЛНЗ Черкассы914
7 Заря914
8 Колос911
9 Эпицентр99
10 Верес109
11 Буковина98
12 Левый Берег87
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар97
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка105
16
Зона вылета
Кривбасс75
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Шахтёр
100%
Ничья
0%
Заря
0%

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