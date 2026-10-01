Шахтёр - Заря 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
24 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
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Составы команд
Шахтёр
Заря
Главные тренеры
|Арда Туран
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|23.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|09.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|22.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 3
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|13.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|15.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|10
|25
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|24
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|9
|19
|4
|Металлист 1925
|8
|18
|5
|Карпаты
|9
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|9
|14
|7
|Заря
|9
|14
|8
|Колос
|9
|11
|9
|Эпицентр
|9
|9
|10
|Верес
|10
|9
|11
|Буковина
|9
|8
|12
|Левый Берег
|8
|7
| 13
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Черноморец
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|10
|5
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|7
|5
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