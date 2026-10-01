Лацио - Парма 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лацио
Рим
Парма
Парма
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|11
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|34
|зщ
|Диего Карлос
|27
|зщ
|Саша Бричги
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|9
|нп
|Давид Ромеро
|76
|нп
|Симоне Лонтани
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|04.04.2026
|Италия — Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|21.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|19
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Комо
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|7
|13
|7
|Кальяри
|7
|13
|8
|Ювентус
|7
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Торино
|7
|10
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Лечче
|7
|9
|13
|Сассуоло
|7
|8
|14
|Монца
|7
|7
|15
|Болонья
|7
|5
|16
|Парма
|7
|4
|17
|Дженоа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков