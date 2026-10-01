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Лацио - Парма 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
24 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Лацио
Парма

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Лацио
Рим
Парма
Парма
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
37ХорватиязщЙосип Шутало
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
11ДаниянпГустав Исаксен
14НидерландынпТейянни Нослин
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
37АргентиназщМарьяно Тройло
14ИталиязщЭмануэле Валери
34БразилиязщДиего Карлос
27ШвейцариязщСаша Бричги
16БельгияпзМандела Кейта
10ИспанияпзАдриан Бернабе
80ИталияпзДжованни Фаббьян
9АргентинанпДавид Ромеро
76ИталиянпСимоне Лонтани
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
04.04.2026Италия — Серия А31-й турЛацио1 : 1Парма
13.12.2025Италия — Серия А15-й турПарма0 : 1Лацио
28.04.2025Италия — Серия А34-й турЛацио2 : 2Парма
01.12.2024Италия — Серия А14-й турПарма3 : 1Лацио
12.05.2021Италия - Серия А36-й турЛацио1 : 0Парма
21.01.2021Кубок Италии1/8 финалаЛацио2 : 1Парма
10.01.2021Италия - Серия А17-й турПарма0 : 2Лацио
09.02.2020Италия - Серия А23-й турПарма0 : 1Лацио
22.09.2019Италия - Серия А4-й турЛацио2 : 0Парма
17.03.2019Италия - Серия А28-й турЛацио4 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио719
3
Лига чемпионов
Рома717
4
Лига чемпионов
Милан715
5
Лига Европы
Комо714
6
Лига конференций
Фрозиноне713
7 Кальяри713
8 Ювентус711
9 Наполи710
10 Торино710
11 Аталанта79
12 Лечче79
13 Сассуоло78
14 Монца77
15 Болонья75
16 Парма74
17 Дженоа74
18
Зона вылета
Удинезе74
19
Зона вылета
Фиорентина74
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лацио
0%
Ничья
0%
Парма
0%

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