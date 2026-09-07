Хет-трик Синайоко принёс «Парижу» победу над «Марселем»

Дата публикации: 07-09-2026 00:32

«Париж» выиграл у «Марселя» в третьем туре французской Лиги 1. На «Оранж Велодроме» зрители увидели пять забитых мячей, а победу со счётом 3:2 забрала команда гостей. Встречу обслуживал Николя Дано из Мюре.

Счёт изменился практически сразу после начала игры. Уже на первой минуте Лассин Синайоко воспользовался своим шансом и отправил мяч в ворота «Марселя». Хозяевам понадобилось всего семь минут, чтобы ответить. На восьмой минуте Амин Гуири восстановил равенство.

Голевая перестрелка продолжилась в первом тайме. На 19-й минуте Синайоко снова оказался точен и во второй раз вывел «Париж» вперёд. До перерыва хозяева не смогли найти ответ на этот гол.

После возобновления встречи Гуири вновь вернул «Марсель» в игру. Форвард забил на 53-й минуте, записав на свой счёт второй гол в матче. При счёте 2:2 всё должно было решиться в концовке.

Именно тогда у «Парижа» появился шанс снова выйти вперёд. На 86-й минуте гости получили право на пенальти, а исполнять его отправился Синайоко. Нападающий не ошибся с одиннадцатиметровой отметки и довёл количество своих голов до трёх.

Оставшегося времени «Марселю» не хватило для ещё одного ответа. Синайоко стал автором всех трёх голов «Парижа», тогда как Гуири дважды забил за хозяев. Итог встречи — 3:2 в пользу гостей.

После трёх туров у «Марселя» три очка и 11-е место в чемпионате. «Париж» набрал семь очков и идёт вторым.

Следующий матч «Марсель» проведёт 11 сентября против «Ренна» на выезде. «Париж» 12 сентября сыграет дома с «Лионом».