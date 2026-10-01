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Алверка - Арока 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Алверка
Арока

Стартовый состав
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Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Арока
Арока
История личных встреч
24.04.2026Португалия — Примейра31-й турАлверка2 : 1Арока
14.12.2025Португалия — Примейра14-й турАрока1 : 0Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Морейренсе88
12 Маритиму88
13 Фамаликан87
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш85
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алверка
0%
Ничья
0%
Арока
0%

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