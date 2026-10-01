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Челси - Тоттенхэм Хотспур 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Стартовый состав
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Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
39БельгияврМайк Пендерс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
34АнглиязщДжош Ачимпонг
6АнглиязщЛивай Колуилл
10АнглияпзКоул Палмер
14АнглияпзДжордан Хендерсон
21НидерландыпзЙоррел Хато
7ПортугалияпзПедру Нету
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
9БразилиянпЖоао Педро
17АнглиянпМорган Роджерс
31ЧехияврАнтонин Кински
5АргентиназщМаркос Сенеси
37НидерландызщМикки ван де Вен
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
14АнглиязщАрчи Грей
16ИталияпзСандро Тонали
20ГанапзМохаммед Кудус
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
19АнглиянпДоминик Соланке
22ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
01.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Челси1 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.05.2026Англия — Премьер-лига37-й турЧелси2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турТоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
03.04.2025Англия — Премьер-лига30-й турЧелси1 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турТоттенхэм Хотспур3 : 4Челси
02.05.2024Англия - Премьер-лига26-й турЧелси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турТоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турТоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турЧелси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турЧелси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал718
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион716
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Лидс Юнайтед710
8 Эвертон710
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Манчестер Юнайтед77
14 Кристал Пэлас77
15 Борнмут76
16 Тоттенхэм Хотспур76
17 Ковентри Сити76
18
Зона вылета
Фулхэм75
19
Зона вылета
Ноттингем Форест75
20
Зона вылета
Сандерленд74
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Челси
100%
Ничья
0%
Тоттенхэм Хотспур
0%

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