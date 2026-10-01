Челси - Тоттенхэм Хотспур 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|39
|вр
|Майк Пендерс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|10
|пз
|Коул Палмер
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|21
|пз
|Йоррел Хато
|7
|пз
|Педру Нету
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|9
|нп
|Жоао Педро
|17
|нп
|Морган Роджерс
|31
|вр
|Антонин Кински
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|14
|зщ
|Арчи Грей
|16
|пз
|Сандро Тонали
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|19
|нп
|Доминик Соланке
|22
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|01.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 2
|19.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Лидс Юнайтед
|7
|10
|8
|Эвертон
|7
|10
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Манчестер Юнайтед
|7
|7
|14
|Кристал Пэлас
|7
|7
|15
|Борнмут
|7
|6
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|6
|17
|Ковентри Сити
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|7
|4
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