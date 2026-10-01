Краснодар - Балтика 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|19.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|19.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|3 : 1
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|0 : 0
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|11
|13
|8
|Оренбург
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков