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Краснодар - Балтика 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Краснодар
Балтика

Стартовый состав
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
19.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Краснодар1 : 1Балтика
19.04.2026Мир Российская Премьер-лига25-й турКраснодар2 : 2Балтика
09.11.2025Мир Российская Премьер-лига15-й турБалтика1 : 1Краснодар
24.04.2024Мир Российская Премьер-лига21-й турКраснодар3 : 2Балтика
21.10.2023Мир Российская Премьер-лига12-й турБалтика2 : 2Краснодар
02.08.2010Россия - Первый дивизион - 201022-й турКраснодар3 : 1Балтика
30.03.2010Россия - Первый дивизион - 20102-й турБалтика1 : 1Краснодар
29.07.2009Россия - Первый дивизион - 200922-й турКраснодар0 : 0Балтика
31.03.2009Россия - Первый дивизион - 20092-й турБалтика1 : 0Краснодар
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1113
8 Оренбург1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Балтика
0%

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