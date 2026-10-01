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Боруссия Д - Айнтрахт Ф 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
Айнтрахт Ф

Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
7АнглияпзДжоб Беллингем
8ГерманияпзФеликс Нмеча
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
18АнглиянпИтан Нванери
9ГвинеянпСеру Гирасси
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
1ГерманияврНоа Атуболу
4ГерманиязщРобин Кох
3ФранциязщЛилиан Брассье
26ЯпониязщКэйта Косуги
34ГерманиязщНнамди Коллинз
8АлжирпзФарес Шаиби
25НигерияпзРафаэль Оньедика
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
20ЯпониянпРицу Доан
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
08.05.2026Германия — Бундеслига33-й турБоруссия Д3 : 2Айнтрахт Ф
09.01.2026Германия — Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф1 : 1 2 : 4Боруссия Д
17.01.2025Германия — Бундеслига18-й турАйнтрахт Ф2 : 0Боруссия Д
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия Д2 : 0Айнтрахт Ф
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турБоруссия Д3 : 1Айнтрахт Ф
29.10.2023Германия — Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия Д
22.04.2023Германия — Бундеслига29-й турБоруссия Д4 : 0Айнтрахт Ф
29.10.2022Германия — Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2Боруссия Д
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турАйнтрахт Ф2 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария614
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
Фрайбург613
4
Лига чемпионов
Байер613
5
Лига Европы
Майнц610
6
Лига конференций
Эльферсберг610
7 РБ Лейпциг69
8 Вердер69
9 Гамбург69
10 Аугсбург68
11 Айнтрахт Ф68
12 Кёльн67
13 Штутгарт66
14 Хоффенхайм66
15 Шальке-0465
16
Стыковая зона
Падерборн 0765
17
Зона вылета
Унион65
18
Зона вылета
Боруссия М60
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Боруссия Д
100%
Ничья
0%
Айнтрахт Ф
0%

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