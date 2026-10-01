Боруссия Д - Айнтрахт Ф 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|18
|нп
|Итан Нванери
|9
|нп
|Серу Гирасси
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|20
|нп
|Рицу Доан
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|08.05.2026
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|09.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|17.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|29.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|6
|14
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|13
| 5
Лига Европы
|Майнц
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльферсберг
|6
|10
|7
|РБ Лейпциг
|6
|9
|8
|Вердер
|6
|9
|9
|Гамбург
|6
|9
|10
|Аугсбург
|6
|8
|11
|Айнтрахт Ф
|6
|8
|12
|Кёльн
|6
|7
|13
|Штутгарт
|6
|6
|14
|Хоффенхайм
|6
|6
|15
|Шальке-04
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Падерборн 07
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Унион
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|6
|0
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