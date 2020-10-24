22:31 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Погонь - Радомяк 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
24 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Погонь
Радомяк

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Погонь
Щецин
Радомяк
Радом
История личных встреч
06.12.2025Польша — Экстракласса18-й турПогонь2 : 2Радомяк
20.07.2025Польша — Экстракласса1-й турРадомяк5 : 1Погонь
10.05.2025Польша — Экстракласса32-й турРадомяк2 : 0Погонь
08.11.2024Польша — Экстракласса15-й турПогонь0 : 1Радомяк
16.02.2024Польша - Экстракласса21-й турРадомяк0 : 4Погонь
13.08.2023Польша - Экстракласса4-й турПогонь0 : 2Радомяк
27.05.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 34-й турПогонь4 : 0Радомяк
13.11.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 17-й турРадомяк1 : 2Погонь
04.03.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 24-й турПогонь4 : 0Радомяк
13.09.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 7-й турРадомяк1 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Погонь
0%
Ничья
0%
Радомяк
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close