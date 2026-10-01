Жил Висенте - Порту 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
24 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Стартовый состав
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Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
|30
|вр
|Лукау
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|4
|зщ
|Марвен Элимби
|39
|зщ
|Жонатан Буату
|45
|зщ
|Давид Морейра
|12
|пз
|Andreas Lausen
|86
|пз
|Диогу Приосте
|77
|пз
|Мурило
|10
|пз
|Санти Гарсия
|20
|пз
|Gil Martins
|9
|нп
|Walace Franca
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|19
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|26.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|21.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Морейренсе
|8
|8
|12
|Маритиму
|8
|8
|13
|Фамаликан
|8
|7
|14
|Риу Аве
|8
|7
|15
|Витория Гимарайнш
|8
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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