22:29 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Жил Висенте - Порту 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
24 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Жил Висенте
Порту

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
30Бразилиявр Лукау
47ПортугалиязщРикарду Эсгаю
4ФранциязщМарвен Элимби
39АнголазщЖонатан Буату
45Кабо-ВердезщДавид Морейра
12ДанияпзAndreas Lausen
86ПортугалияпзДиогу Приосте
77Бразилияпз Мурило
10ИспанияпзСанти Гарсия
20ПортугалияпзGil Martins
9БразилиянпWalace Franca
99ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщАлберту Кошта
5ПольшазщЯн Беднарек
4ПольшазщЯкуб Кивёр
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
8ДанияпзВиктор Фрохольдт
13НидерландыпзПабло Паулино Росарио
10ИспанияпзГабриэль Вейга
11Бразилиянп Пепе
9ИспаниянпСамуэль Агехова
19ПортугалиянпАндре Силва
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
26.01.2026Португалия — Примейра19-й турПорту3 : 0Жил Висенте
18.08.2025Португалия — Примейра2-й турЖил Висенте0 : 2Порту
19.01.2025Португалия — Примейра18-й турЖил Висенте3 : 1Порту
10.08.2024Португалия — Примейра1-й турПорту3 : 0Жил Висенте
25.02.2024Португалия — Примейра23-й турЖил Висенте1 : 1Порту
23.09.2023Португалия — Примейра6-й турПорту2 : 1Жил Висенте
26.02.2023Португалия - Примейра22-й турПорту1 : 2Жил Висенте
21.12.2022Португалия - Кубок лиги1/4 финалаПорту2 : 0Жил Висенте
03.09.2022Португалия - Примейра5-й турЖил Висенте0 : 2Порту
27.02.2022Португалия - Примейра24-й турПорту1 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Морейренсе88
12 Маритиму88
13 Фамаликан87
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш85
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Жил Висенте
0%
Ничья
0%
Порту
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close