Висла Кр - Ракув 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
24 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Кр
Краков
Ракув
Ченстохова
История личных встреч
|06.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|2 : 0
|08.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 2
|09.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 2
|08.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|0 : 0
|20.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|3 : 1
|10.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|3 : 2
|04.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|11
|26
| 2
Лига чемпионов
|Лех П
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Легия
|11
|23
| 4
Лига конференций
|Погонь
|10
|21
|5
|Висла Кр
|11
|18
|6
|Заглембе Л
|11
|18
|7
|ГКС Катовице
|11
|18
|8
|Пяст
|11
|17
|9
|Корона
|11
|15
|10
|Висла Плоцк
|10
|14
|11
|Ягеллония
|10
|12
|12
|Краковия
|11
|12
|13
|Мотор
|11
|12
|14
|Видзев
|11
|10
|15
|Радомяк
|11
|8
| 16
Зона вылета
|Вечиста Краков
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Ракув
|11
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков