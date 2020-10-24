22:31 ()
Расписание матчей
Пятница 23 октября
Суббота 24 октября
Свернуть список

Висла Кр - Ракув 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
24 Октября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Висла Кр
Ракув

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Кр
Краков
Ракув
Ченстохова
История личных встреч
06.02.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 20-й турРакув2 : 0Висла Кр
08.08.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 3-й турВисла Кр1 : 2Ракув
09.04.2021Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 24-й турВисла Кр1 : 2Ракув
08.11.2020Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 9-й турРакув0 : 0Висла Кр
20.06.2020Польша - ЭкстраклассаПлей-офф за право остаться. 1-й турРакув3 : 1Висла Кр
10.06.2020Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 29-й турВисла Кр3 : 2Ракув
04.11.2019Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 14-й турРакув1 : 0Висла Кр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close