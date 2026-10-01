Валенсия - Вильярреал 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|зщ
|Пепелу
|12
|зщ
|Юстин де Хас
|8
|пз
|Хави Герра
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|19
|нп
|Дани Раба
|9
|нп
|Уго Дуро
|7
|нп
|Арно Данжума
|25
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Алекс Фримен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Альберто Молейро
|18
|пз
|Пап Гейе
|11
|нп
|Ильяс Ахомаш
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Иньиго Перес
История личных встреч
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|9
|11
|8
|Сельта
|9
|11
|9
|Осасуна
|9
|11
|10
|Депортиво
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Райо Вальекано
|8
|9
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Вильярреал
|9
|9
|15
|Атлетик Б
|8
|9
|16
|Эспаньол
|9
|8
|17
|Расинг
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|9
|4
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