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Валенсия - Вильярреал 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
24 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Валенсия
Вильярреал

Стартовый состав
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24АргентиназщПабло Маффео
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испаниязщ Пепелу
12НидерландызщЮстин де Хас
8ИспанияпзХави Герра
2АргентинапзГвидо Родригес
19ИспаниянпДани Раба
9ИспаниянпУго Дуро
7НидерландынпАрно Данжума
25ВенгрияврПетер Гулачи
3СШАзщАлекс Фримен
8АргентиназщХуан Фойт
23ИспаниязщСерхи Кардона
12ПортугалиязщРенату Вейга
17КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзАльберто Молейро
18СенегалпзПап Гейе
11МарокконпИльяс Ахомаш
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
22.02.2026Испания — Примера25-й турВильярреал2 : 1Валенсия
25.10.2025Испания — Примера10-й турВаленсия0 : 2Вильярреал
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1Валенсия
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0Валенсия
02.01.2024Испания - Примера19-й турВаленсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023Испания - Примера33-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022Испания - Примера15-й турВильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021Испания - Примера12-й турВаленсия2 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес911
8 Сельта911
9 Осасуна911
10 Депортиво911
11 Леванте910
12 Райо Вальекано89
13 Хетафе99
14 Вильярреал99
15 Атлетик Б89
16 Эспаньол98
17 Расинг98
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага94
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Валенсия
0%
Ничья
0%
Вильярреал
100%

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