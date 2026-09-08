РФС объявил двух соперников сборной России на октябрьские матчи

Дата публикации: 08-09-2026 20:38

Российский футбольный союз определился ещё с двумя соперниками сборной России на осеннюю часть международного календаря 2026 года. Национальная команда проведёт в октябре два товарищеских матча — против Намибии и Нигерии.

Первым оппонентом россиян станет сборная Намибии. Встреча запланирована на 3 октября и состоится в Екатеринбурге. Спустя три дня команда России продолжит программу осенних матчей игрой с Нигерией. Этот поединок примет Нижний Новгород.

Таким образом, уже известно о трёх товарищеских матчах сборной России на осень. Ранее РФС объявил о договорённости провести 29 сентября встречу с национальной командой Ирана. Теперь к этому матчу добавились игры с Намибией и Нигерией.

Все три встречи пройдут на территории России. Для национальной команды это очередная возможность провести международные матчи в условиях отсутствия официальных турниров.

С конца февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. После этого сборная России не участвует в официальных матчах и проводит исключительно товарищеские встречи.

В октябре подопечным российского тренерского штаба предстоит сыграть с представителями сразу двух африканских стран. Сначала команда встретится с Намибией в Екатеринбурге, а затем отправится в Нижний Новгород на матч против Нигерии.

Первым же соперником сборной России в рамках осенней программы станет Иран. Эта игра состоится 29 сентября.