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Турецкий «Фенербахче» прокомментировал трёхлетний запрет на трансферы от ФИФА

Дата публикации: 27-09-2026 00:53

Турецкий «Фенербахче» прокомментировал трёхлетний запрет на трансферы от ФИФА 

«Фенербахче» выступил с официальным заявлением после появления информации о трёхлетнем запрете на регистрацию новых игроков, который клуб получил от ФИФА. Турецкая команда подтвердила наличие ограничения, но подчеркнула, что оно носит временный характер и связано с финансовой частью трансфера Юсефа Эн-Несири.

Как объяснили в клубе, речь идёт о переходе марокканского нападающего, который присоединился к «Фенербахче» в сезоне-2024/2025. Причиной разбирательства стала просрочка очередного платежа по трансферу, срок которого наступил 30 апреля 2026 года.

«В связи с неуплатой трансферного взноса от 30 апреля 2026 года, связанного с оплатой трансфера игрока, соответствующий клуб возбудил разбирательство в ФИФА. После вступления нашего руководства в должность просроченный платеж был выплачен. В деле, возбуждённом соответствующим клубом в ФИФА, также требовалась выплата следующего взноса, мы ожидали решения ФИФА о выплате», — говорится в заявлении.

Руководство «Фенербахче» заверило, что намерено закрыть оставшуюся задолженность. Клуб произведёт необходимый платёж в первый рабочий день — в понедельник, после чего ожидает снятия запрета после завершения всех бюрократических процедур с ФИФА.

Таким образом, в «Фенербахче» не рассматривают действующее ограничение как препятствие на длительный период. Клуб связывает его исключительно с обязательствами по трансферу Эн-Несири и рассчитывает устранить проблему после выполнения решения ФИФА.

Кроме того, турецкий клуб пообещал представить финансовые отчёты и сведения об обязательствах за предыдущие периоды на очередной Генеральной ассамблее. Заседание запланировано на 27 сентября 2026 года.


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