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Президент «Галатасарая» поддержал Бурука после двух поражений подряд

Дата публикации: 27-09-2026 00:45

Президент «Галатасарая» поддержал Бурука после двух поражений подряд 

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался о работе главного тренера команды Окана Бурука после неудачных матчей. Руководитель клуба подчеркнул, что полностью доверяет специалисту и не видит оснований для разговоров о конфликте между ними.

«Окан Бурук очень успешен, «Галатасарай» очень успешен. Как некоторые оценивают этот успех — оставляю решать вам. Вместе с Оканом мы идём к 27-му чемпионству. Никто не сможет сбить нас с выбранного нами пути.

Между мной и Оканом Буруком нет ни малейшей проблемы, несмотря на это, появляются какие-то комментарии. Не придавайте им значения», — сказал Озбек в интервью, слова которого приводит A Spor.

На данный момент «Галатасарай» продолжает борьбу за первое место в чемпионате Турции. После шести туров стамбульская команда набрала 13 очков и делит лидерство с «Амедспором».

Последние результаты команды при этом оказались неудачными. В предыдущем матче чемпионата «Галатасарай» потерпел крупное поражение от «Трабзонспора» со счётом 0:4.

Неудачей завершился и старт команды в основном этапе Лиги чемпионов. В гостевом матче стамбульцы уступили «Спортингу» — 1:3.

Несмотря на эти результаты, Озбек дал понять, что клуб сохраняет доверие к Буруку. Руководство «Галатасарая» рассчитывает продолжить работу с тренером и побороться за очередной чемпионский титул.

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