Анчелотти сравнил Винисиуса и Рафинью после матча Бразилии с Австралией
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сравнил положение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера «Барселоны» Рафиньи. Итальянский специалист отметил, что сейчас футболисты находятся в разных игровых ситуациях.
«Сравнение Рафиньи и Винисиуса Жуниора на данный момент? Ситуация у каждого из них своя. Рафинья добивается выдающихся результатов на позиции, которая раньше не была для него привычной, но теперь, похоже, постепенно становится его.
Что касается Винисиуса, он, вероятно, переживает сейчас более сложный период. Но мы убеждены, что в будущем оба они станут ключевыми игроками», — передаёт слова Анчелотти The Touchline в социальной сети X.
При этом тренер сборной Бразилии не стал противопоставлять двух футболистов и подчеркнул, что рассчитывает на обоих в дальнейшем. По мнению Анчелотти, нынешние обстоятельства не меняют его оценки перспектив Винисиуса и Рафиньи в национальной команде.
25 сентября Бразилия провела первый матч после чемпионата мира. В товарищеской встрече команда Анчелотти сыграла вничью со сборной Австралии.
Теперь бразильцам предстоит продолжить подготовительный цикл перед чемпионатом мира 2030 года. Следующая встреча с Австралией запланирована на 29 сентября, после чего 3 октября «селесао» сыграют против сборной Индии.
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