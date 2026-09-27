Nike сорвал съёмку с Бензема, несмотря на ранее переданную продукцию 

Дата публикации: 27-09-2026 00:47

Американский спортивный бренд Nike в последний момент отказался от проведения рекламной съёмки с бывшим нападающим мадридского «Реала» и обладателем «Золотого мяча» 2022 года Каримом Бензема. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, съёмочный день был запланирован на 24 сентября, однако компания решила отменить мероприятие непосредственно перед его проведением. Причиной такого решения, как утверждается, стала биография французского футболиста.

При этом сотрудничество уже находилось на достаточно продвинутой стадии. По имеющимся данным, Nike успела передать Бензема спортивную продукцию общей стоимостью €75 тыс.

«Мы сожалеем, что ситуация зашла так далеко», — якобы заявили представители Nike.

На решение компании, как отмечает The Athletic, повлияла история с участием Бензема и бывшего футболиста сборной Франции Матьё Вальбуэна. Ранее нападающий был признан виновным в попытке шантажа экс-партнёра по национальной команде с использованием видеозаписи интимного характера.

Бензема в 2022 году стал обладателем «Золотого мяча». После ухода из «Реала» француз продолжил карьеру в Саудовской Аравии, где выступал за «Аль-Иттихад», а затем перешёл в «Аль-Хиляль».