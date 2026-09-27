Зидан решил полностью закрыть базу сборной Франции для посторонних
Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан начал менять привычный распорядок на базе национальной команды в Клерфонтене. Одним из первых решений специалиста стал запрет на посещение расположения сборной парикмахерами футболистов. Об этом сообщает L’Équipe.
Теперь после начала тренировочного сбора доступ на базу для посторонних будет ограничен. Зидан намерен свести к минимуму присутствие людей, которые не связаны непосредственно с подготовкой национальной команды.
Как отмечает французское издание, новое правило связано с желанием тренера сосредоточить игроков исключительно на выполнении поставленной задачи — борьбе за победу в Лиге наций. Зидан стремится сформировать в команде максимально рабочую атмосферу и исключить лишние отвлекающие факторы.
Для Зидана нынешний этап карьеры является новым вызовом. Бывший капитан сборной Франции впервые возглавил национальную команду. На посту главного тренера он сменил Дидье Дешама, который руководил французами на протяжении 14 лет. За это время команда выиграла чемпионат мира и Лигу наций.
Дебют Зидана во главе сборной уже состоялся. В первом туре группового этапа Лиги наций дивизиона A Франция встречалась с Турцией и одержала победу со счётом 1:0.
Теперь специалист продолжает подготовку команды к следующим матчам турнира, одновременно устанавливая собственные правила внутри сборной.
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