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Стало известно, что может произойти с Холандом в случае вылета «Манчестер Сити» из АПЛ

Дата публикации: 27-09-2026 00:50

Стало известно, что может произойти с Холандом в случае вылета «Манчестер Сити» из АПЛ 

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сможет самостоятельно расторгнуть контракт с клубом в случае исключения команды из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в соглашении 26-летнего норвежца отсутствует специальный пункт, который позволял бы футболисту в одностороннем порядке покинуть «Манчестер Сити» при потере клубом места в АПЛ.

Таким образом, если «горожане» действительно столкнутся с исключением из Премьер-лиги из-за финансовых нарушений, дальнейшая судьба Холанда будет зависеть от решения руководства клуба. Сам футболист не сможет воспользоваться подобным сценарием как основанием для автоматического расторжения договора.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном уходе норвежского форварда в случае исключения «Манчестер Сити» из чемпионата Англии. Однако нынешняя информация не подтверждает наличие у игрока соответствующей опции в контракте.

Действующее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 2034 года. Поэтому при отсутствии отдельного пункта о досрочном уходе контракт продолжит действовать независимо от того, в каком дивизионе будет выступать команда.

В текущем сезоне норвежский нападающий провёл семь матчей во всех турнирах и забил семь голов.

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