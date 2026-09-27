Стало известно, что может произойти с Холандом в случае вылета «Манчестер Сити» из АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сможет самостоятельно расторгнуть контракт с клубом в случае исключения команды из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в соглашении 26-летнего норвежца отсутствует специальный пункт, который позволял бы футболисту в одностороннем порядке покинуть «Манчестер Сити» при потере клубом места в АПЛ.
Таким образом, если «горожане» действительно столкнутся с исключением из Премьер-лиги из-за финансовых нарушений, дальнейшая судьба Холанда будет зависеть от решения руководства клуба. Сам футболист не сможет воспользоваться подобным сценарием как основанием для автоматического расторжения договора.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном уходе норвежского форварда в случае исключения «Манчестер Сити» из чемпионата Англии. Однако нынешняя информация не подтверждает наличие у игрока соответствующей опции в контракте.
Действующее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 2034 года. Поэтому при отсутствии отдельного пункта о досрочном уходе контракт продолжит действовать независимо от того, в каком дивизионе будет выступать команда.
В текущем сезоне норвежский нападающий провёл семь матчей во всех турнирах и забил семь голов.
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