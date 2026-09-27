Жозе Моуринью объяснил решение «Реала» вновь назначить его главным тренером 

Дата публикации: 27-09-2026 00:55

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как состоялось его возвращение в испанский клуб. По словам португальского специалиста, инициатива исходила от руководства «сливочных», которое рассчитывало с его помощью начать новый этап в истории команды.

«Возвращение в «Реал»? «Реал» хотел, чтобы я вернулся. Величайший клуб мира оставался без трофеев на протяжении двух сезонов. К тому же возникло определённое отчуждение в отношениях с болельщиками.

В клубе со мной связались и сказали: «Мы знаем тебя, а ты знаешь клуб, его культуру и людей. Ты нужен нам, чтобы перестроить команду и начать великолепное 10-летие — подобное тем, что уже были в истории клуба», — цитирует Моуринью El Chiringuito.

Португалец вновь возглавил мадридскую команду летом текущего года. Для Моуринью это второй период работы в «Реале». Впервые он стал главным тренером «сливочных» в 2010 году и покинул клуб спустя три сезона — летом 2013-го.

Теперь специалист вернулся в Мадрид с задачей перестроить команду и заложить основу для нового успешного периода. Руководство «Реала», судя по словам Моуринью, связывает с его назначением долгосрочные планы.