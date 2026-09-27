Стало известно, могут ли «Манчестер Сити» лишить прошлых чемпионств 

Дата публикации: 27-09-2026 00:57

В английской Премьер-лиге не ожидают, что «Манчестер Сити» лишат ранее завоёванных чемпионских титулов после признания клуба виновным в нарушении финансовых правил. Об этом сообщает City Xtra со ссылкой на журналиста The Athletic Оливера Кая.

По информации источника, первоначально предполагалось, что в случае подтверждения вины санкции будут направлены на будущее «Манчестер Сити», а не распространятся на результаты предыдущих сезонов.

Таким образом, возможные наказания для клуба должны касаться его дальнейшего участия в соревнованиях и деятельности, а не пересмотра уже состоявшихся чемпионатов. В английском футболе при этом продолжается обсуждение того, какие именно меры могут быть применены к «горожанам».

Напомним, 25 сентября The Athletic сообщил о решении независимой комиссии по делу «Манчестер Сити». Клуб признали виновным в 114 из 115 пунктов, связанных с предполагаемыми нарушениями финансовых правил Премьер-лиги.

Разбирательство охватывает период с 2009 по 2018 год. Обвинения были предъявлены «Манчестер Сити» ещё в феврале 2023 года. Премьер-лига, в частности, заявляла о возможных нарушениях при предоставлении финансовой информации и соблюдении соответствующих регламентов.

Окончательные санкции в отношении «горожан» пока не определены. При этом клуб на протяжении всего разбирательства отрицал предъявленные обвинения и, как ожидается, будет использовать предусмотренные процедуры обжалования решения.

Источник: City Xtra, The Athletic.