«Челси» следит за украинским форвардом «Утрехта» Артемом Степановым

Дата публикации: 27-09-2026 00:59

Лондонский «Челси» вошёл в число английских клубов, которые следят за развитием украинского нападающего Артема Степанова. 19-летний форвард сейчас выступает в Нидерландах за «Утрехт» на правах аренды.

По словам журналиста и инсайдера Экрема Конура, представители нескольких клубов английской Премьер-лиги внимательно изучают игру украинца. Основное внимание скаутов привлекли его результаты в текущем сезоне.

«Помимо «Челси», за прогрессом Артема Степанова следят и другие английские клубы. Особое внимание они обращают на его выступления в аренде за «Утрехт».

В то же время окончательное решение относительно будущего украинца остается за «Байером». Пока речь идет именно о скаутском интересе, а не о конкретных трансферных предложениях», — сказал Конур.

Права на Степанова принадлежат леверкузенскому «Байеру», который отправил форварда получать игровую практику в Нидерландах. В текущем сезоне украинец уже успел провести шесть матчей за «Утрехт» и пять раз поразить ворота соперников.

Статистика 19-летнего нападающего привлекла внимание английских клубов, однако на данный момент конкретных предложений по футболисту нет. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от решения «Байера» относительно будущего Степанова.