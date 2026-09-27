03:00 ()
Свернуть список

«Челси» следит за украинским форвардом «Утрехта» Артемом Степановым

Дата публикации: 27-09-2026 00:59

«Челси» следит за украинским форвардом «Утрехта» Артемом Степановым

Лондонский «Челси» вошёл в число английских клубов, которые следят за развитием украинского нападающего Артема Степанова. 19-летний форвард сейчас выступает в Нидерландах за «Утрехт» на правах аренды.

По словам журналиста и инсайдера Экрема Конура, представители нескольких клубов английской Премьер-лиги внимательно изучают игру украинца. Основное внимание скаутов привлекли его результаты в текущем сезоне.

«Помимо «Челси», за прогрессом Артема Степанова следят и другие английские клубы. Особое внимание они обращают на его выступления в аренде за «Утрехт».

В то же время окончательное решение относительно будущего украинца остается за «Байером». Пока речь идет именно о скаутском интересе, а не о конкретных трансферных предложениях», — сказал Конур.

Права на Степанова принадлежат леверкузенскому «Байеру», который отправил форварда получать игровую практику в Нидерландах. В текущем сезоне украинец уже успел провести шесть матчей за «Утрехт» и пять раз поразить ворота соперников.

Статистика 19-летнего нападающего привлекла внимание английских клубов, однако на данный момент конкретных предложений по футболисту нет. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от решения «Байера» относительно будущего Степанова.

Социальные комментарии Cackle
  • Стало известно, могут ли «Манчестер Сити» лишить прошлых чемпионств
    Стало известно, могут ли «Манчестер Сити» лишить прошлых чемпионств
    В английской Премьер-лиге не ожидают, что «Манчестер Сити» лишат ранее завоёванных чемпионских титулов после признания клуба виновным в нарушении...
  • Жозе Моуринью объяснил решение «Реала» вновь назначить его главным тренером
    Жозе Моуринью объяснил решение «Реала» вновь назначить его главным тренером
    Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как состоялось его возвращение в испанский клуб. По словам португальского специалиста,...
  • Турецкий «Фенербахче» прокомментировал трёхлетний запрет на трансферы от ФИФА
    Турецкий «Фенербахче» прокомментировал трёхлетний запрет на трансферы от ФИФА
    «Фенербахче» выступил с официальным заявлением после появления информации о трёхлетнем запрете на регистрацию новых игроков, который клуб получил от...
  • Стало известно, что может произойти с Холандом в случае вылета «Манчестер Сити» из АПЛ
    Стало известно, что может произойти с Холандом в случае вылета «Манчестер Сити» из АПЛ
    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сможет самостоятельно расторгнуть контракт с клубом в случае исключения команды из английской...
  • Анчелотти сравнил Винисиуса и Рафинью после матча Бразилии с Австралией
    Анчелотти сравнил Винисиуса и Рафинью после матча Бразилии с Австралией
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сравнил положение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера «Барселоны» Рафиньи....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close