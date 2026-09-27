Фанаты Венгрии раскритиковали команду и арбитра после матча с Украиной 

Дата публикации: 27-09-2026 01:02

Болельщики сборной Венгрии активно обсуждают поражение своей команды от Украины в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «сине-жёлтых», а после финального свистка значительная часть претензий досталась арбитру и действиям игроков украинской команды.

Некоторые фанаты посчитали, что судейские решения по ходу встречи были спорными и повлияли на развитие игры.

Один из болельщиков заявил, что у него сложилось впечатление, будто место Украины в дивизионе А уже фактически забронировано. Он также выразил недовольство смешением спорта и политики.

Другие отметили, что венгерская команда в целом держалась достойно, однако остались недовольны ситуацией вокруг Доминика Собослаи и решениями главного арбитра.

Отдельной темой обсуждений стал конфликт между футболистами после окончания встречи. Некоторые болельщики посчитали, что за стычку с участием игроков обеих команд должны были последовать более серьёзные наказания.

«После матча остался неприятный осадок. И дело даже не в счёте, а в том, как один из украинских игроков побежал провоцировать наших. А судья показал всего несколько жёлтых карточек? Смешно», — написал один из пользователей.

Другой болельщик заявил, что за столкновение футболистов стоило показать красные карточки, поскольку подобные эпизоды могут привести к серьёзной драке.

Встречались и комментарии о якобы предвзятом отношении арбитра к командам. Некоторые фанаты предположили, что Украину хотят видеть в элитном дивизионе Лиги наций независимо от результатов отдельных матчей.

При этом часть болельщиков не стала списывать поражение исключительно на судейство. Они признали, что сборная Венгрии сама провела слабую встречу и практически ничего не создала у ворот соперника.

«Один из худших матчей сборной за последние годы. Никакой игры на поле, много неточных передач. С такой игрой нам в дивизионе А нечего делать. Защита практически отсутствовала. При лучшей реализации Украина могла забить четыре-пять голов», — отметил один из фанатов.

Другой болельщик также признал слабую игру команды, добавив, что даже при спорных решениях арбитра венгры сами практически не создали опасных моментов.

Таким образом, среди болельщиков Венгрии после поражения звучала критика как в адрес судейства и отдельных эпизодов, так и в адрес собственной команды.