Беларусь уступила Албании на старте Лиги наций
Сборная Албании начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА с победы над Беларусью. Встреча первого тура Лиги C состоялась в Тиране на стадионе «Эйр Албания» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол зрители увидели на 34-й минуте. Албанцы получили право на пенальти, который уверенно исполнил полузащитник Кристьян Аслани. Точный удар с 11-метровой отметки позволил хозяевам выйти вперёд.
Беларусь не успела уйти на перерыв с минимальным отставанием. Уже в компенсированное к первой половине время, на 45+2-й минуте, Эрнест Мучи вновь поразил ворота гостей и увеличил преимущество албанской команды до двух мячей.
Во втором тайме счёт больше не изменился. Албания сохранила добытое преимущество и записала в актив первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
Для главного тренера белорусской сборной Виктора Гончаренко этот матч стал первым официальным во главе команды. До начала турнира специалист успел провести с национальной командой четыре товарищеские встречи. В этих играх Беларусь одержала три победы и один раз сыграла вничью.
Во втором туре Лиги наций, который состоится во вторник, 29 сентября, Албания встретится с Сан-Марино. Сборной Беларуси в этот же день предстоит сыграть против Финляндии.
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