РПЛ объявила семь претендентов на звание лучшего футболиста сентября
Альфа-Банк Российская Премьер-Лига представила список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сентября 2026 года. В число номинантов вошли семь игроков, представляющих шесть клубов.
За индивидуальную награду поборются Амар Рахманович из «Крыльев Советов», Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков и Иван Олейников из ЦСКА, Александр Соболев и Луис Энрике из «Зенита», а также Жилсон Беншимол из «Акрона».
Рахманович провёл в сентябре три матча и забил три мяча. Аналогичный результат показал Агаларов — на его счету три гола в трёх встречах. Обляков также трижды выходил на поле и отметился тремя забитыми мячами.
Соболев и Луис Энрике провели по три игры за «Зенит». Каждый из футболистов забил два гола и сделал по одной результативной передаче. Беншимол в трёх матчах за «Акрон» записал на свой счёт два мяча и один ассист.
Лучший показатель по голевым передачам среди всех номинантов принадлежит Олейникову. Полузащитник ЦСКА в трёх сентябрьских матчах сделал три результативные передачи.
Имя победителя определят сразу по итогам трёх голосований. В выборе лучшего футболиста месяца примут участие болельщики, телеэксперты и эксперты Российской Премьер-лиги.
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