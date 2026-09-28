РПЛ объявила семь претендентов на звание лучшего футболиста сентября 

Дата публикации: 28-09-2026 23:19

Альфа-Банк Российская Премьер-Лига представила список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам сентября 2026 года. В число номинантов вошли семь игроков, представляющих шесть клубов.

За индивидуальную награду поборются Амар Рахманович из «Крыльев Советов», Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», Иван Обляков и Иван Олейников из ЦСКА, Александр Соболев и Луис Энрике из «Зенита», а также Жилсон Беншимол из «Акрона».

Рахманович провёл в сентябре три матча и забил три мяча. Аналогичный результат показал Агаларов — на его счету три гола в трёх встречах. Обляков также трижды выходил на поле и отметился тремя забитыми мячами.

Соболев и Луис Энрике провели по три игры за «Зенит». Каждый из футболистов забил два гола и сделал по одной результативной передаче. Беншимол в трёх матчах за «Акрон» записал на свой счёт два мяча и один ассист.

Лучший показатель по голевым передачам среди всех номинантов принадлежит Олейникову. Полузащитник ЦСКА в трёх сентябрьских матчах сделал три результативные передачи.

Имя победителя определят сразу по итогам трёх голосований. В выборе лучшего футболиста месяца примут участие болельщики, телеэксперты и эксперты Российской Премьер-лиги.



