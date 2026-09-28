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Зидан рассказал, как Дембеле должен заменить Мбаппе в сборной Франции

Дата публикации: 28-09-2026 23:21

Зидан рассказал, как Дембеле должен заменить Мбаппе в сборной Франции 

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал о роли Усмана Дембеле в команде после травмы Килиана Мбаппе. В отсутствие капитана футболисту предстоит взять на себя дополнительные обязанности, а в матче с Бельгией он вновь может сыграть на позиции центрального нападающего.

Мбаппе получил повреждение колена в первой встрече Лиги наций с Турцией, завершившейся поражением французов со счётом 0:1. В связи с этим капитан команды пропустит ближайшую игру, которая состоится сегодня, 28 сентября.

Зидан отметил, что Дембеле уже выполняет функции одного из лидеров сборной. При этом тренер подчеркнул: от футболиста не требуется становиться единственным человеком, отвечающим за команду в отсутствие Мбаппе.

«Он уже это делает. Он вице-капитан, у него эта роль, даже когда он не капитан. Это капитан, хороший парень, всегда рядом с другими, нужно использовать его опыт. Я жду чего-то от всех, а не только от капитанов», — сказал Зидан в интервью L’Équipe.

Наставник также отметил атмосферу внутри команды и призвал футболистов получать удовольствие от выступлений за национальную сборную. По словам Зидана, игрокам важно ценить подобные моменты, поскольку футбольная карьера проходит очень быстро.

Отдельно тренер высказался о Дембеле как о центральном нападающем. Зидан не намерен требовать от него чего-то принципиально нового и рассчитывает увидеть ту же игру, которую футболист продемонстрировал в предыдущем матче.

«То, что он сделал в первом матче. Будет другой матч, но я ничего не изобрёл. Что интересно — у него превосходный объём игры. Он выдаёт невероятный объём энергии. Он может легко сыграть 90 минут», — отметил специалист.

Зидан также рассказал о физическом состоянии футболиста. По словам тренера, за состоянием Дембеле внимательно следят, а сам игрок доволен пребыванием в расположении сборной. При этом наставник с улыбкой отметил, что футболист теоретически мог бы сыграть все четыре матча, но такой нагрузки ему не дадут.

«Он в порядке, рад быть здесь. Мог бы даже сыграть все четыре матча, но мы так делать не будем», — заявил Зидан.


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