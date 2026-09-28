Анчелотти нашёл новую роль для Рафиньи в сборной Бразилии 

Дата публикации: 28-09-2026 23:24

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья может получить новую роль в национальной команде. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти рассматривает вариант с использованием футболиста в качестве центрального нападающего, сообщает The Touchline.

Идея наставника связана с нынешней результативностью Рафиньи. В последних матчах за «Барселону» бразилец регулярно оказывался в центре атакующих действий команды. В игре с «Расингом», завершившейся победой каталонцев со счётом 7:2, он оформил хет-трик. В следующем матче против «Севильи» футболист вновь отметился результативными действиями, а встреча завершилась со счётом 3:1.

Статистика Рафиньи на старте сезона впечатляет настолько, что он сейчас возглавляет список лучших бомбардиров среди игроков пяти ведущих европейских чемпионатов. Именно высокая эффективность у чужих ворот могла подтолкнуть Анчелотти к решению проверить футболиста в центре нападения.

При таком варианте Рафинья получит возможность чаще действовать непосредственно возле штрафной площади соперника, а не смещаться на фланг или начинать атаки из глубины. Окончательное решение по составу тренерский штаб примет непосредственно перед игрой.

Следующий матч сборная Бразилии проведёт 29 сентября. Команда встретится с Австралией в контрольной встрече, которая станет очередной возможностью для Анчелотти проверить различные варианты построения атаки.

Источник: The Touchline