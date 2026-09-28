Клопп высказался после неудачного старта Германии в Лиге наций 

Дата публикации: 28-09-2026 23:25

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал результаты команды на старте группового этапа Лиги наций. В первых двух турах немцы не смогли одержать ни одной победы: команда сыграла вничью с Нидерландами со счётом 1:1, а затем уступила Греции — 0:1.

После неудачного начала турнира специалиста спросили, какие изменения необходимы национальной команде, чтобы улучшить результаты. Клопп признал, что сборной предстоит серьёзная работа, однако призвал не делать поспешных выводов из первых матчей.

«Посмотрим. Меня это не слишком волнует. В своей жизни я проиграл гораздо больше игр, чем хотел бы. Пока вы делаете правильные выводы из поражений, всё в порядке. Но, конечно, все понимают, что нам нужно многое изменить», — сказал Клопп, которого цитирует Sky Sport Germany.

Наставник отметил, что неудачное начало ещё не определяет дальнейшее развитие турнира. По его словам, гораздо важнее то, какие выводы команда сделает после допущенных ошибок и сможет ли действовать сообща.

«В конце концов, лучше плохое начало, чем плохой конец. Мы все будем двигаться в одном направлении, держаться вместе — и всё встанет на свои места. Так всегда происходит, когда ты делаешь правильные вещи», — добавил Клопп.

Теперь сборной Германии предстоит использовать паузу между матчами для подготовки к следующему отрезку турнира. После двух туров команда продолжает борьбу за выход в следующую стадию Лиги наций, несмотря на отсутствие побед на старте.

Источник: Sky Sport Germany