Стало известно, почему Моуринью не стал тренером сборной Португалии 

Дата публикации: 28-09-2026 23:27

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью летом мог принять сборную Португалии, однако в итоге выбрал возвращение в мадридский клуб. Переговоры с национальной федерацией проходили незадолго до чемпионата мира 2026 года, сообщает AS.

После ухода Роберто Мартинеса Португальская футбольная федерация рассматривала Моуринью в качестве кандидата на пост главного тренера. Представители организации связались со специалистом, после чего стороны обсудили возможное сотрудничество.

Ситуация изменилась после вмешательства президента «Реала» Флорентино Переса. Руководитель мадридского клуба предложил Моуринью вновь возглавить команду. Португалец поддерживал отношения с Пересом после своего ухода из «Реала» в 2013 году, поэтому в итоге принял предложение о возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

На тот момент Моуринью работал в «Бенфике». Ради назначения специалиста «Реал» согласился выплатить португальскому клубу компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

В федерации Португалии отнеслись к решению тренера с пониманием. После отказа Моуринью руководство организации остановило свой выбор на Жорже Жезуше, которому и доверили подготовку национальной команды.

Это уже не первый случай, когда Моуринью мог одновременно работать в клубе и сборной. Ещё в 2012 году, когда специалист возглавлял «Реал», португальская федерация предлагала ему совмещать две должности. Однако тогда руководство мадридского клуба не согласовало такой вариант.

Источник: AS