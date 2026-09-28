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Нето снова стал игроком «Ювентуса» и подписал контракт до 2027 года

Дата публикации: 28-09-2026 23:29

Туринский «Ювентус» объявил о возвращении бразильского голкипера Нето. 37-летний вратарь подписал с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. О сделке официально сообщили в пресс-службе итальянской команды.

Для Нето это уже второй период в составе «Ювентуса». Впервые он присоединился к туринцам в 2015 году после выступлений за «Фиорентину». За два сезона бразилец провёл 22 матча во всех турнирах и вместе с командой выиграл два чемпионских титула Серии А, два Кубка Италии и Суперкубок страны.

После ухода из «Ювентуса» Нето продолжил карьеру в Испании. Голкипер выступал за «Валенсию» и «Барселону», а последним европейским клубом в его карьере стал английский «Борнмут». Впоследствии вратарь вернулся в Бразилию и играл за «Ботафого».

Летом Нето покинул бразильскую команду в статусе свободного агента, поэтому «Ювентусу» не пришлось выплачивать компенсацию за его переход.

Возвращение опытного голкипера связано с кадровой проблемой туринцев. В летнее трансферное окно итальянский клуб арендовал у «Вольфсбурга» Камиля Грабару, однако польский вратарь успел провести за команду только один матч. После этого он получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена — и выбыл на длительный срок.

Теперь конкуренцию на позиции вратаря в «Ювентусе» усилит Нето, хорошо знакомый с клубом и итальянским чемпионатом. Его соглашение с туринской командой рассчитано до конца июня 2027 года.

Источник: пресс-служба «Ювентуса»

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